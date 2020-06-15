В Подмосковье начали проверять безопасность ягод и грибов на рынках

В Московской области начали проверять безопасность ягод и грибов на рынках.

Об этом сообщает телеканал «360».

Образцы отправляют на экспертизу. Их исследуют на радиацию и отсутствие заболеваний.

«Ядовитые грибы вызывают тяжёлые пищевые отравления, иногда со смертельным исходом. И только специалист лаборатории правильно определит ботанический вид грибов», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По его словам, торговля грибами и ягодами осуществляется в специально отведённых местах. Покупать их можно только на рынках, где есть государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы.

Ранее диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала о здоровом питании во время режима самоизоляции.