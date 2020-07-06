Опубликовано исследование об уровне бедности в регионах России

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Эксперты РИА Новости подготовили исследование, касающееся доходов населения России и уровня бедности в регионах страны.
Опубликовано исследование об уровне бедности в регионах России
  • Reuters

Отмечается, что основным показателем, по которому регионы России получали свои места в рейтинге по доходам, было отношение медианных (медиана — уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% — ниже) среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом российском субъекте.

Также в исследовании была подсчитана доля населения за чертой бедности и доля населения за чертой крайней бедности.

Согласно полученным данным, доля россиян, проживающих за чертой бедности, в 11 регионах страны в 2019 году превысила 20%, в среднем по России она была выше 12%. В Ямало-Ненецком округе (ЯНАО) этот показатель оказался минимальным — 5,6%, а в Тыве максимальным — 34,7%. Москва и Санкт-Петербург в данном вопросе показали одинаковые цифры — 6,6%.

В исследовании уточняется, что ЯНАО также оказался в лидерах по уровню материального благополучия. В регионе отношение медианных доходов к стоимости товарного набора выше 3. На втором месте — Ненецкий автономный округ (2,92), на третьем — Москва (2,4). В конце же данного списка опять Тыва с показателем 0,97.

Ранее Счётная палата заявила, что цель по сокращению бедности в России до 10,8% в 2020 году может быть не достигнута.

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