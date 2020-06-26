Россия отчиталась в ООН о ликвидации крайней нищеты

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Россия по основным параметрам достигла цели по ликвидации крайней нищеты, говорится в представленном в ООН национальном обзоре по выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР).
Россия отчиталась в ООН о ликвидации крайней нищеты
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«По основным параметрам в России достигнута цель по ликвидации крайней нищеты», — указывается в документе.

Так, уже в 2017 году доля населения, имеющего среднедушевые доходы ниже $3,2 в день (порог, установленный Всемирным банком), была ниже 0,1%, менее чем на $5,5 в день жили около 1% россиян, а менее чем на $10 — 6,2%.

Как отмечается, проводимая в стране политика предусматривает снижение к 2024 году уровня бедности как минимум в два раза (в 2018 году доля малоимущего населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,6%).

Предполагается, что этому будет способствовать реализация нацпроектов, таких как «Демография», и развитие новых механизмов поддержки (например, внедрение инструмента «социального контракта»).

Ранее Счётная палата заявила, что цель по сокращению бедности в России до 10,8% в 2020 году может быть не достигнута.

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