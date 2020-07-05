МЧС: угрозы дальнейшего обрушения на стройке под Кировом нет
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства.
«Да, это действительно так», — ответил представитель ведомства на соответствующий вопрос.
В МЧС добавили, что на месте ЧП ведётся демонтаж упавших конструкций и расчистка территории.
5 июля в Зуевке произошло обрушение перекрытий на месте строительства одноэтажного торгового здания.
Три человека погибли, одного выжившего извлекли из-под завалов. Пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии. СК возбудил уголовное дело.