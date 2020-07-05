МЧС: угрозы дальнейшего обрушения на стройке под Кировом нет

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ГУ МЧС по Кировской области сообщило, что не видит угрозы дальнейшего обрушения на месте строительства здания торгового центра в городе Зуевка, где погибли три человека.
МЧС: угрозы дальнейшего обрушения на стройке под Кировом нет
  • © ГУ МЧС по Кировской обрасти

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства.

«Да, это действительно так», — ответил представитель ведомства на соответствующий вопрос.

В МЧС добавили, что на месте ЧП ведётся демонтаж упавших конструкций и расчистка территории.

5 июля в Зуевке произошло обрушение перекрытий на месте строительства одноэтажного торгового здания.

Три человека погибли, одного выжившего извлекли из-под завалов. Пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянииСК возбудил уголовное дело.

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