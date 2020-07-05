МЧС: угрозы дальнейшего обрушения на стройке под Кировом нет

ГУ МЧС по Кировской области сообщило, что не видит угрозы дальнейшего обрушения на месте строительства здания торгового центра в городе Зуевка, где погибли три человека.

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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства. «Да, это действительно так», — ответил представитель ведомства на соответствующий вопрос. В МЧС добавили, что на месте ЧП ведётся демонтаж упавших конструкций и расчистка территории. 5 июля в Зуевке произошло обрушение перекрытий на месте строительства одноэтажного торгового здания. Три человека погибли, одного выжившего извлекли из-под завалов. Пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии. СК возбудил уголовное дело.