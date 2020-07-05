СК возбудил дело после обрушения на стройке в Кировской области

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ в связи с гибелью рабочих при обрушении в городе Зуевка Кировской области.

Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

«По факту гибели граждан на строительном объекте в городе Зуевка возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК России», — заявили в Следственном комитете.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС, под завалами находятся четыре человека, один из них подаёт признаки жизни.

На месте работают экстренные службы.

Ранее глава Зуевского района Анатолий Кощеев сообщил, что в результате обрушения погибли четыре строителя. По его словам, ещё один человек зажат обломками.