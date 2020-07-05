Одного выжившего извлекли из-под завалов на стройке ТЦ под Кировом

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Одного выжившего извлекли из-под завалов на стройке торгового центра в городе Зуевка Кировской области, трое рабочих погибли. Об этом сообщили в правительстве региона.
Одного выжившего извлекли из-под завалов на стройке ТЦ под Кировом
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Трое человек погибли, одного достали из-под завалов, он доставлен в Зуевскую ЦРБ», — приводит сообщение РИА Новости.

Там также сообщили, что строительные работы велись частной организацией.

Ситуация находится на контроле правительства Кировской области.

В региональном Минздраве сообщили ТАСС, что пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Ранее СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ в связи с гибелью рабочих на стройке в Зуевке.

В МЧС сообщали, что под завалами находятся четыре человека, один из которых подаёт признаки жизни.

Обрушение перекрытий произошло на месте строительства одноэтажного торгового здания.

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