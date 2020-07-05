Одного выжившего извлекли из-под завалов на стройке ТЦ под Кировом
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
«Трое человек погибли, одного достали из-под завалов, он доставлен в Зуевскую ЦРБ», — приводит сообщение РИА Новости.
Там также сообщили, что строительные работы велись частной организацией.
Ситуация находится на контроле правительства Кировской области.
В региональном Минздраве сообщили ТАСС, что пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
Ранее СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ в связи с гибелью рабочих на стройке в Зуевке.
В МЧС сообщали, что под завалами находятся четыре человека, один из которых подаёт признаки жизни.
Обрушение перекрытий произошло на месте строительства одноэтажного торгового здания.