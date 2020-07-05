В Кировской области рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП

Состояние мужчины, спасённого из-под завалов после обрушения на стройке торгового центра в городе Зуевка Кировской области, оценивается как тяжёлое, он находится в реанимации.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Состояние пострадавшего рабочего оценивается как тяжёлое. Мужчина 1985 года рождения находится в реанимации, работают хирурги», — заявили в пресс-службе.

В пресс-службе позднее уточнили, что мужчину в ближайшее время вертолётом санавиации доставят в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

По данным регионального ГУ МЧС, на месте ЧП работают 40 человек. Продолжается разбор завалов.

5 июля в Зуевке произошло обрушение перекрытий на месте строительства одноэтажного торгового здания.

Три человека погибли, одного выжившего извлекли из-под завалов. СК возбудил уголовное дело.