В Кировской области рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Состояние пострадавшего рабочего оценивается как тяжёлое. Мужчина 1985 года рождения находится в реанимации, работают хирурги», — заявили в пресс-службе.
В пресс-службе позднее уточнили, что мужчину в ближайшее время вертолётом санавиации доставят в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии
По данным регионального ГУ МЧС, на месте ЧП работают 40 человек. Продолжается разбор завалов.
5 июля в Зуевке произошло обрушение перекрытий на месте строительства одноэтажного торгового здания.
Три человека погибли, одного выжившего извлекли из-под завалов. СК возбудил уголовное дело.