В Москве от коронавируса вылечились более 156 тысяч человек

После прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве за последние сутки выздоровели еще 1620 пациентов, общее количество выздоровевших увеличилось до 156 459.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1620 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 156 459», — приводит РИА Новости слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 выписали 1591 пациента.

Также сообщалось, что в больнице в Коммунарке в Москве, где лечат людей с коронавирусной инфекцией, находятся 333 пациента.