В Москве от коронавируса вылечились более 156 тысяч человек

Короткая ссылка
После прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве за последние сутки выздоровели еще 1620 пациентов, общее количество выздоровевших увеличилось до 156 459.
В Москве от коронавируса вылечились более 156 тысяч человек
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1620 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 156 459», — приводит РИА Новости слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 выписали 1591 пациента.

Также сообщалось, что в больнице в Коммунарке в Москве, где лечат людей с коронавирусной инфекцией, находятся 333 пациента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить