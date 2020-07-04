В Москве от коронавируса вылечились более 156 тысяч человек
- АГН «Москва»
- © Киселев Сергей
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1620 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 156 459», — приводит РИА Новости слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Накануне сообщалось, что в Москве за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 выписали 1591 пациента.
Также сообщалось, что в больнице в Коммунарке в Москве, где лечат людей с коронавирусной инфекцией, находятся 333 пациента.