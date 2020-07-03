Почти 1600 пациентов с коронавирусом выписаны в Москве за сутки
- Reuters
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1591 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 154 839», — приводит столичный оперштаб по борьбе с COVID-19 её слова.
Накануне сообщалось о выздоровлении 1055 пациентов с коронавирусом в Москве.
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.