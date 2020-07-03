Почти 1600 пациентов с коронавирусом выписаны в Москве за сутки

Короткая ссылка
В Москве за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 выписали 1591 пациента. Об этом заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.
Почти 1600 пациентов с коронавирусом выписаны в Москве за сутки
  • Reuters

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1591 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 154 839», — приводит столичный оперштаб по борьбе с COVID-19 её слова.

Накануне сообщалось о выздоровлении 1055 пациентов с коронавирусом в Москве.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить