Почти 1600 пациентов с коронавирусом выписаны в Москве за сутки

В Москве за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 выписали 1591 пациента. Об этом заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1591 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 154 839», — приводит столичный оперштаб по борьбе с COVID-19 её слова.

Накануне сообщалось о выздоровлении 1055 пациентов с коронавирусом в Москве.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.