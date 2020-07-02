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Ещё 1055 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

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В Москве выписаны ещё 1055 человек, которые были инфицированы коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Ещё 1055 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

Отмечается, что всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 153 248.

Ранее сообщалось, что уже десять городских стационаров Москвы, которые ранее были перепрофилированы для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, вернулись к стандартному режиму работы.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.

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