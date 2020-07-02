Ещё 1055 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
- © REUTERS/Maxim Shemetov
Отмечается, что всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 153 248.
Ранее сообщалось, что уже десять городских стационаров Москвы, которые ранее были перепрофилированы для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, вернулись к стандартному режиму работы.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.