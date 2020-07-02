Ещё 1055 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве выписаны ещё 1055 человек, которые были инфицированы коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Отмечается, что всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 153 248.

Ранее сообщалось, что уже десять городских стационаров Москвы, которые ранее были перепрофилированы для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, вернулись к стандартному режиму работы.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.