Опубликован текст Конституции России с внесёнными поправками

Текст Конституции России с внесёнными в неё поправками опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу в субботу, 4 июля.

«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции.

Голосование по поправкам проходило в России с 25 июня по 1 июля.

По итогам обработки 100% протоколов более 77% избирателей поддержали поправки, против высказались около 21%.

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына в беседе с Nation News прокомментировала итоги голосования по поправкам к Конституции.