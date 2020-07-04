Опубликован текст Конституции России с внесёнными поправками
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«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — говорится в документе.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции.
Голосование по поправкам проходило в России с 25 июня по 1 июля.
По итогам обработки 100% протоколов более 77% избирателей поддержали поправки, против высказались около 21%.
Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына в беседе с Nation News прокомментировала итоги голосования по поправкам к Конституции.