Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
- РИА Новости
«Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России. Хочу сказать: спасибо вам большое за поддержку и доверие», — сказал он.
Он напомнил, что неоднократно говорил о необходимости принятия поправок к Конституции.
«Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий, здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности, наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения», — добавил он.
По последним данным, за принятие поправок проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%.
В Кремле назвали такие результаты триумфом.