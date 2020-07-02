Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

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Российский лидер Владимир Путин в начале совещания в режиме видеоконференции выразил благодарность россиянам за поддержку на голосовании по поправкам к Конституции.
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
  • РИА Новости

«Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России. Хочу сказать: спасибо вам большое за поддержку и доверие», — сказал он.

Он напомнил, что неоднократно говорил о необходимости принятия поправок к Конституции.

«Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий, здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности, наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения», — добавил он.

По последним данным, за принятие поправок проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%. 

В Кремле назвали такие результаты триумфом.

RT ведёт прямую трансляцию.

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