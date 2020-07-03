Суд вызвал подозреваемых по делу MH17 на слушания 31 августа

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Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году на слушания, которые начнутся 31 августа.
Суд вызвал подозреваемых по делу MH17 на слушания 31 августа
  • Reuters

Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

По его словам, рассмотрение дел в отношении подозреваемых будет продолжено 31 августа 2020 года.

«Это следующий блок слушаний, и все подозреваемые уже были вызваны на них», — цитирует его РИА Новости.

В июне 2019 года в Совместной следственной группе по расследованию крушения MH17 сообщили о четырёх подозреваемых по данному делу.

В МИД России назвали обвинения ССГ в «причастности» россиян к крушению голословными и заявили о попытках давления в Нидерландах на Окружной суд Гааги перед началом слушаний по делу о крушении.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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