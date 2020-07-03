Адвокат семьи погибшего в ДТП оценил заявление защитника Ефремова

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Александр Добровинский, адвокат родственников погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, прокомментировал заявление защитника артиста.
Адвокат семьи погибшего в ДТП оценил заявление защитника Ефремова
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Суд, наверное, будет разбираться. Если мы говорим об экспертизе, которая была сделана, то автомобиль гражданина Ефремова остаётся в порядке», — сказал Добровинский в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как считает адвокат, на ожидание начала судебного разбирательства вряд ли уйдёт много времени.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актёр отказался признавать вину в совершении ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.

Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон, за рулём которого находился Сергей Захаров.

В результате произошедшего водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с НСН прокомментировал ДТП с участием Ефремова.

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