Вирусолог оценил сообщения о летальности нового штамма COVID-19

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Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн оценил сообщения о летальности нового штамма COVID-19.
Вирусолог оценил сообщения о летальности нового штамма COVID-19
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Важно понять, будет ли при этом штамме более высокая летальность или более низкая. Есть всё-таки тенденция, что со временем идёт отбор более мягких вариантов вируса, которые не дают высокой летальности», — заявил он в беседе с ФАН.

Как отметил Альтштейн, человечество готовится, разрабатывает вакцины, эпидемиологические службы оттачивают свою эффективность, клиника улучшает коечный фонд.

Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.

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