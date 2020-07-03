Вирусолог оценил сообщения о летальности нового штамма COVID-19
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- РИА Новости
«Важно понять, будет ли при этом штамме более высокая летальность или более низкая. Есть всё-таки тенденция, что со временем идёт отбор более мягких вариантов вируса, которые не дают высокой летальности», — заявил он в беседе с ФАН.
Как отметил Альтштейн, человечество готовится, разрабатывает вакцины, эпидемиологические службы оттачивают свою эффективность, клиника улучшает коечный фонд.
Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.