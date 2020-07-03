Почти половина россиян готовы сделать прививку от коронавируса

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Около половины россиян (44%) заявили о готовности сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, когда появится соответствующая вакцина. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение»(ФОМ).
Почти половина россиян готовы сделать прививку от коронавируса
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

Как передаёт Интерфакс, 56% россиян в возрасте от 60 лет и старше заявили о готовности вакцинироваться от COVID-19.

Наименее склонной к вакцинации группой стали респонденты в возрасте 31—45 лет. Против прививки от коронавируса здесь высказались 64% опрошенных.

По итогам опроса, 54%россиян считают, что вакцина позволит предотвратить распространение COVID-19.

Опрос был проведён 19-21 июня 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Ранее сообщалось, что около 44% россиян стали больше уважать медицинских работников за время пандемии коронавируса.

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