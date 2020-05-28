В Кремле оценили результаты опроса россиян об опасности коронавируса
- Reuters
«Скорее, это нежелание почитать, посмотреть, просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеют и как они болеют», — сказал представитель Кремля.
Как отметил Песков, в данном случае «хочется просто пожелать более внимательного отношения ко всей информации, большего доверия».
«Скажу на собственном опыте, это штука (коронавирус. — RT) реальная», — добавил он.
Ранее РБК опубликовал результаты опроса ВШЭ, согласно которым треть россиян (32,8%) считает опасность эпидемии коронавируса преувеличеной либо «выдумкой заинтересованных лиц».
12 мая Песков сообщил о своей госпитализации с COVID-19. 25 мая его выписали из больницы.