В Кремле оценили результаты опроса россиян об опасности коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты опроса Высшей школы экономики, согласно которым около трети россиян считают коронавирус выдумкой.

«Скорее, это нежелание почитать, посмотреть, просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеют и как они болеют», — сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, в данном случае «хочется просто пожелать более внимательного отношения ко всей информации, большего доверия».

«Скажу на собственном опыте, это штука (коронавирус. — RT) реальная», — добавил он.

Ранее РБК опубликовал результаты опроса ВШЭ, согласно которым треть россиян (32,8%) считает опасность эпидемии коронавируса преувеличеной либо «выдумкой заинтересованных лиц».

12 мая Песков сообщил о своей госпитализации с COVID-19. 25 мая его выписали из больницы.