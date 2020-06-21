Опрос выявил изменение отношения россиян к медикам

Около 44% россиян стали больше уважать медицинских работников за время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса аналитического центра НАФИ.

Отмечается, что опрос проводился с 15 по 18 июня 2020 года.

Согласно данным опроса, 60% респондентов полагают, что Россия справилась с панедмией коронавируса не хуже, чем другие страны.

Ранее стало известно, что во Владикавказе установят памятник медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19.