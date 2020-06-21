Опрос выявил изменение отношения россиян к медикам

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Около 44% россиян стали больше уважать медицинских работников за время пандемии коронавируса.
Опрос выявил изменение отношения россиян к медикам
  • АГН «Москва»
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса аналитического центра НАФИ.

Отмечается, что опрос проводился с 15 по 18 июня 2020 года.

Согласно данным опроса, 60% респондентов полагают, что Россия справилась с панедмией коронавируса не хуже, чем другие страны.

Ранее стало известно, что во Владикавказе установят памятник медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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