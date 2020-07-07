Названы регионы с самой низкой стоимостью жилплощади в новостройках

Росстат представил статистику стоимости жилплощади в новостройках в I квартале 2020 года в России. На основе этих данных RT составил рейтинг регионов с самыми низкими ценами за квадратный метр жилья.

Наиболее низкие цены зафиксированы в Кабардино-Балкарии (29,7 тыс. рублей), Дагестане (32 тыс.), Калмыкии (33 тыс.), Северной Осетии (34,5 тыс.) и Карачаево-Черкесии (36 тыс.).

Самые высокие цены за квадратный метр жилья — в Москве (214,3 тыс.), Сахалинской области (122,9 тыс.), Санкт-Петербурге (118,7 тыс.), Приморском крае (99,9 тыс.) и Магаданской области (94,5 тыс.).

В среднем цена за один квадратный метр недвижимости в первые три месяца 2020 года в России составила 71,5 тыс. рублей.

При составлении статистики учитывался первичный рынок жилья и все типы квартир.

На стоимость квадратного метра в различных регионах в первую очередь влияет количество доступной жилплощади на рынке, рассказал RT ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников.

Также, по словам специалиста, на цены влияет состояние спроса на жильё. А поскольку спрос зависит от уровня дохода населения, в разных регионах стоимость квадратного метра жилплощади будет зависеть от размера зарплат и сбережений граждан.

«Естественно, сейчас это, возможно, несколько скорректируется от реализации программы льготной ипотеки по 6,5%. Да и вообще, тенденции ставок ипотечного кредитования сейчас идут вниз. И многие банки уже кредитуют ниже 7%», — отметил Масленников.

Ранее российское правительство расширило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых.