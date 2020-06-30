Эксперт прокомментировал ситуацию с расширением льготной ипотеки

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию с расширением льготной ипотеки.
Эксперт прокомментировал ситуацию с расширением льготной ипотеки
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он отметил, что теперь программа заработает в регионах с дорогой недвижимостью — напрямую затронет жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Как считает эксперт, такая мера необходима. Она поддержит спрос на жильё. От темпов роста ипотеки зависит строительная сфера и другие секторы.

«Кроме того, стройка — это значительная часть российского рынка труда. Поэтому расширение программы льготной ипотеки станет драйвером развития сферы недвижимости и строительства, что даст возможность выполнить плановые показатели национального проекта «Жильё и городская среда», — добавил Деев.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал снижение спроса на ипотеку среди россиян в апреле 2020 года.

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