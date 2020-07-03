Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 37 тысяч

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В Московской области за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выписали 596 человек, общее число выписанных пациентов превысило 37,3 тыс.
Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 37 тысяч
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«В Московской области ещё 596 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что за всё время после выздоровления от COVID-19 в Подмосковье выписаны 37 398 человек.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области провели более 1 млн тестов на выявление коронавируса. 

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