Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 37 тысяч

В Московской области за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выписали 596 человек, общее число выписанных пациентов превысило 37,3 тыс.

«В Московской области ещё 596 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что за всё время после выздоровления от COVID-19 в Подмосковье выписаны 37 398 человек.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области провели более 1 млн тестов на выявление коронавируса.