В Подмосковье возобновят работу торговые центры, музеи и зоопарки

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Торговые центры, музеи и зоопарки Подмосковья начнут принимать посетителей с 25 июня после снятия ограничений по коронавирусу.
В Подмосковье возобновят работу торговые центры, музеи и зоопарки
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

Как передаёт телеканал «360», с 25 июня в регионе откроются выставочные залы и этнопарки; в сфере услуг работу возобновят салоны красоты, массажные кабинеты, SPA, солярии, бани и сауны любой площади.

Отмечается, что торговые центры также будут открыты, но фуд-корты и кинотеатры пока не могут принимать посетителей.

Подмосковные поликлиники начнут работать в полном объёме, а офисы МФЦ будут осуществлять приём по предварительной записи.

При этом сохраняется запрет на массовые развлекательные мероприятия.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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