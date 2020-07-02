В Подмосковье рассказали о проведении ЕГЭ

В Московской области рассказали о проведении Единого государственного экзамена.

В пятницу, 3 июля, более 10 тыс. выпускников региона пройдут первое тестирование. Они сдадут экзамены по литературе, географии, информатике, ИКТ, передаёт телеканал «360».

«Начинается важный период для ребят, когда они должны в полной мере показать все свои знания. Я желаю каждому экзаменуемому удачи и самых высоких баллов», — заявила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она отметила, что предусмотрено 186 пунктов, в том числе три на дому. Организаторы будут работать в масках и перчатках.

Ранее заслуженный учитель России директор центра образования №109 города Москвы доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что выпускники, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены по результатам аттестата.