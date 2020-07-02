В московской больнице рассказали о работе по борьбе с COVID-19

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Главврач московской Городской клинической инфекционной больницы №2 Светлана Краснова рассказала о работе по борьбе с COVID-19.
В московской больнице рассказали о работе по борьбе с COVID-19
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

В пик пандемии медучреждение лечило одновременно до 360 больных коронавирусом, теперь их стало меньше — около 160.

«Но вирус никуда не ушёл, по-прежнему есть больные и средней тяжести, и тяжёлые. Так что расслабляться рано», — заявила Краснова в беседе с «Российской газетой».

Мобильная бригада, в которую вошли врачи этой больницы, помогала создавать в столице обсерваторы, принимала участие в переоборудовании других больниц. Теперь они помогают в борьбе с COVID-19 и в других регионах, куда ездят в командировки в составе бригад Департамента здравоохранения Москвы.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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