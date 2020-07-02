В Адыгее прокомментировали ситуацию со стимулирующими выплатами

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В Адыгее прокомментировали ситуацию по предоставлению стимулирующих выплат.
В Адыгее прокомментировали ситуацию со стимулирующими выплатами
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Юга.ру».

«В Москве 29 июня трёхсторонняя комиссия, которая прошла с участием депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника, одобрила выделение дополнительно 12 млн 264 тыс. рублей на стимулирующие выплаты социальным работникам», — рассказали в пресс-службе главы республики Мурата Кумпилова.

Всего надбавки предусмотрены для более чем 600 работников. Выплаты положены за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Ранее, как сообщало URA.RU, в пресс-службе прокуратуры Челябинской области прокомментировали ситуацию с выплатами медикам.

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