Прокуратура Челябинской области прокомментировала ситуацию с выплатами медикам
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«В муниципальном автономном учреждении «Челябмедтранс», предоставляющем автомобили городской станции скорой медицинской помощи, 31 водителю не выплачены причитающиеся региональные стимулирующие выплаты за особые условия труда», — заявили в надзорном ведомстве.
Директору предприятия и начальнику управления здравоохранения Челябинска внесены представления.
Водители получили положенные доплаты. Общая сумма — 460 тыс. рублей.
В Златоусте стимулирующие выплаты перечислены девяти медработникам.
«Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — отметили в прокуратуре.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что медикам Удмуртии, работающим с пациентами с COVID-19, выплатили 126,9 млн рублей.