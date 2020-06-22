Прокуратура Челябинской области прокомментировала ситуацию с выплатами медикам

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В пресс-службе прокуратуры Челябинской области прокомментировали ситуацию с выплатами медикам.
Прокуратура Челябинской области прокомментировала ситуацию с выплатами медикам
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В муниципальном автономном учреждении «Челябмедтранс», предоставляющем автомобили городской станции скорой медицинской помощи, 31 водителю не выплачены причитающиеся региональные стимулирующие выплаты за особые условия труда», — заявили в надзорном ведомстве.

Директору предприятия и начальнику управления здравоохранения Челябинска внесены представления.

Водители получили положенные доплаты. Общая сумма — 460 тыс. рублей.

В Златоусте стимулирующие выплаты перечислены девяти медработникам.

«Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — отметили в прокуратуре.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что медикам Удмуртии, работающим с пациентами с COVID-19, выплатили 126,9 млн рублей.

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