Прокуратура Челябинской области прокомментировала ситуацию с выплатами медикам

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области прокомментировали ситуацию с выплатами медикам.

Об этом сообщает URA.RU.

«В муниципальном автономном учреждении «Челябмедтранс», предоставляющем автомобили городской станции скорой медицинской помощи, 31 водителю не выплачены причитающиеся региональные стимулирующие выплаты за особые условия труда», — заявили в надзорном ведомстве.

Директору предприятия и начальнику управления здравоохранения Челябинска внесены представления.

Водители получили положенные доплаты. Общая сумма — 460 тыс. рублей.

В Златоусте стимулирующие выплаты перечислены девяти медработникам.

«Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — отметили в прокуратуре.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что медикам Удмуртии, работающим с пациентами с COVID-19, выплатили 126,9 млн рублей.