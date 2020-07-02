В Петербурге растёт число выздоровевших от COVID-19

По официальным данным, за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге от новой коронавирусной инфекции вылечились 849 человек. Всего с начала пандемии официально выздоровевшими признаны 19 004 пациента.

За последние 24 часа в городе проведено 16,5 тысяч тестов, сообщают «Невские новости». Положительные результаты оказались у 258 человек. За весь период эпидемии COVID-19 подтвердился у 24 727 петербуржцев.

За минувшие сутки в городе скончалось 45 человек. Общее число умерших от COVID-19 — 1227 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что уже более 8 тысяч россиян обследовано на популяционный иммунитет к COVID-19.

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.