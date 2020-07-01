Лётчик Ярошенко прокомментировал обвинения в причастности к перевозке наркотиков

Лётчик Константин Ярошенко прокомментировал слова журналистки Юлии Латыниной о его якобы причастности к перевозке наркотиков.

«Для меня больная тема, когда делают такие заявления журналисты, которые совершенно не владеют информацией», — подчеркнул он в разговоре с RT.

В эфире программы Латынина назвала Ярошенко «печальным клоуном, который хвастался всем вокруг, что с Бутом работал». Она также отметила, что лётчик «бесконечно рассуждал, что привезёт кокаин», однако вместо якобы ожидаемой выручки от продажи наркотиков Ярошенко «получил свои 20 лет за то, что США приняли этого свистуна за реальную правую руку Виктора Бута».

«Все эти миллионы долларов, кокаин — дело фабриковалось изначально. У меня даже слово «наркотики» не звучало, обсуждалась лишь возможность перевозки дипломатической почты в одну из стран Америки. Но некоторые СМИ меня и мою семью всё равно облили грязью. Десять лет я отмываюсь и пытаюсь добиться справедливости», — рассказал он.

Россиянин подчеркнул, что был в Либерии «не ради переговоров о наркотиках», а чтобы осмотреть самолёт, который ему там продали.

Записи, использовавшиеся в суде, по словам лётчика, были сделаны незаконно.

Ярошенко также прокомментировал упоминание Латыниной о его сотрудничестве с осуждённым в США россиянином Виктором Бутом.

«С самого начала, когда против меня завели дело, я никак не был связан с Виктором — ни прямо, ни косвенно. Разве что сотрудник американского агентства по борьбе с наркотиками (DEA) был тот же самый, который участвовал в задержании Виктора Бута. Всё, что я о нём знал, было из новостей. Я слышал о нём, как любой другой обычный зритель. Я поддерживаю связь только с женой и дочкой», — заявил он.

Ранее жена Ярошенко Виктория прокомментировала RT слова Латыниной.

Константин Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии в ходе операции американских спецслужб. Его арест стал первым случаем, когда российского гражданина захватили на территории третьей страны и вывезли в США.

До этого Ярошенко никогда не был в Соединённых Штатах и не совершал преступлений где-либо ещё. Американский суд приговорил лётчика к 20-летнему тюремному заключению по делу о контрабанде наркотиков.