Жена лётчика Ярошенко прокомментировала слова Латыниной о наркотиках

Жена Константина Ярошенко Виктория прокомментировала RT слова журналистки Юлии Латыниной, заявившей, что российский лётчик перевозил наркотики и был знаком с Виктором Бутом.

По её словам, Латынина опиралась на публикацию журналиста Майкла Васюры, написанную с использованием материалов американской прокуратуры с судебных заседаний.

Супруга лётчика отметила, что в итоге были опубликованы только материалы прокуратуры, без отражения позиции второй стороны, то есть самого Ярошенко.

«Не понимаю, зачем Васюра тогда с Костей связывался. Он даже приезжал к нам в гости, пересматривал все записи, как Костя летал по Африке, и не нашёл ничего криминального», — сказала она.

Со слов Виктории, использованные в суде записи разговоров носили следы монтажа, а все обвинения строились на разговоре агентов за спиной Ярошенко, где и прозвучало слово «наркотики».

«Шёл разговор, к которому Костя не имел никакого отношения. И это послужило поводом для обвинений», — добавила она.

По её словам, был также искажён факт якобы знакомства Ярошенко с Виктором Бутом.

«Когда у Кости спросили, знает ли он Бута, он ответил: «Да, знаю». Они никогда в жизни не были знакомы. Он так ответил потому, что это всё равно что спрашивать, знает ли он, кто такая Алла Пугачёва. Конечно, он слышал о Викторе из новостей», — заявила она.

Ранее жена Виктора Бута Алла прокомментировала высказывания о её супруге Латыниной, которая назвала Бута «одним из крупнейших мировых торговцев оружием».

Константин Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии в ходе операции американских спецслужб. Его арест стал первым случаем, когда российского гражданина захватили на территории третьей страны и вывезли в США.

До этого Ярошенко никогда не был в Соединённых Штатах и не совершал преступлений где-либо ещё. Американский суд приговорил лётчика к 20-летнему тюремному заключению по делу о контрабанде наркотиков.