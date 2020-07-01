Жена Бута прокомментировала заявления Латыниной о её супруге

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Жена Виктора Бута Алла прокомментировала RT высказывания о её супруге журналистки Юлии Латыниной, которая назвала Бута «одним из крупнейших мировых торговцев оружием».
Жена Бута прокомментировала заявления Латыниной о её супруге
  • РИА Новости

«Ей было бы достаточно прочитать текст приговора, чтобы увидеть там обвинение Виктора в сговоре, в намерении… Слова о наркотиках — это откровенная клевета», — заявила жена Бута.

По её словам, заявления Латыниной в её передачах — это «абсолютно спекулятивное передёргивание фактов», которых «вообще в деле не было». 

Латынина в своей программе назвала Бута «одним из крупнейших мировых торговцев оружием», отметив, что он «договаривался в обмен на кокаин поставить наркоповстанцам российские ракеты «земля — воздух».

Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США, где его приговорили к 25 годам лишения свободы за то, что он якобы планировал совершить убийство американских граждан.

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