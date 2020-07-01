В Петербурге рассказали о ситуации с COVID-19

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За сутки в Санкт-Петербурге проверили на коронавирус почти 17 тыс. человек.
В Петербурге рассказали о ситуации с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Под наблюдением медиков — 1 977 человек. Из них 972 находятся дома на самоизоляции.

В справочную службу обратились 541 раз по вопросам, связанным с COVID-19.

Также стало известно, что в Кировской области за сутки протестировали 1,7 тыс. человек. Выявлено 30 новых случаев, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших достигло почти 3,3 тыс.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 6556 новых случаев коронавирусной инфекции.

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