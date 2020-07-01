В России за сутки выявили 6556 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6556 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших COVID-19 возросло до 654 405, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6556 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2091 (31,9%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне в России за сутки выявили 6693 новых случаев коронавируса.

Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что 15 июля планируется начать клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала рекомендации по защите от COVID-19 в офисе.