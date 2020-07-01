В больницах Иркутской области рассказали о питании пациентов с COVID-19

В двух больницах Иркутской области рассказали о питании пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает «Российская газета».

Так, в Госпитале ветеранов войн пищеблок расположен в отдельном здании. Все блюда упаковываются в одноразовые контейнеры. Сотрудник довозит их до специально выделенного лифта, где работник в экипировке для «красной зоны» принимает питание и развозит его по этажам.

Также разрешены передачи продуктов от родственников и друзей. В каждой палате имеются холодильники.

В городской клинической больнице №10 пищеблок находится на первом этаже, а соединяет его с отделениями специальный лифт.

«Очень правильно расположен у нас пищеблок именно с точки зрения эпидемиологии: вход отдельный, работники кухни даже во дворе с врачами не встречаются. Сюда подвозят продукты, до холодильных камер обеспечен самый короткий путь», — заявила врач-эпидемиолог Оксана Савинова.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.