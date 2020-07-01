С 1 июля россияне смогут оформить выплату в 10 тысяч рублей на детей

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Со среды, 1 июля, в России начнётся оформление единовременной выплаты в 10 тыс. рублей на детей до 16 лет.
С 1 июля россияне смогут оформить выплату в 10 тысяч рублей на детей
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Нормативными документами установлено, что выплаты начинаются с 1 июля, о чём сообщалось ранее. При этом новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда», — говорится в сообщении Минтруда.

В министерстве отметили, что технический алгоритм электронного обмена данными был ранее проработан при выплатах в 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет.

23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.

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