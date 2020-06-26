Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах в июле единовременной помощи в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет.
Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что выплаты будут автоматически начислены тем семьям, которые уже получили финансовую помощь в июне.

«Родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трёх лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трёх до 16 лет, не придётся заново подавать заявление», — пояснили в кабмине, уточнив, что деньги перечислят на основании данных Пенсионного фонда. 

При этом те родители, которые ещё не успели оформить пособия, должны будут подать заявление до 1 октября. Им выплатят пособия за июнь — июль единой суммой.

Ранее в ходе обращения к россиянам президент России Владимир Путин заявил, что в июле будет ещё раз выплачено дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет.

23 июня он подписал соответствующий указ.

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