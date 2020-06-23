Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет. Текст опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, право на допвыплату имеют граждане, проживающие на территории России и являющиеся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих российское гражданство.