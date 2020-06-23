Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
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- РИА Новости
Согласно документу, право на допвыплату имеют граждане, проживающие на территории России и являющиеся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих российское гражданство.
Указанная сумма положена на каждого такого ребёнка, следует из указа.
Ранее в ходе обращения к россиянам Путин заявил, что в июле будет ещё раз выплачено дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет.
Глава государства отметил, что механизм выплаты будет автоматическим.