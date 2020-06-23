Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет. Текст опубликован на сайте Кремля.
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Согласно документу, право на допвыплату имеют граждане, проживающие на территории России и являющиеся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих российское гражданство.

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Указанная сумма положена на каждого такого ребёнка, следует из указа.

Ранее в ходе обращения к россиянам Путин заявил, что в июле будет ещё раз выплачено дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет.

Глава государства отметил, что механизм выплаты будет автоматическим.

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