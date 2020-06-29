В Минтруде прокомментировали новые выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Родители более чем 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб., начавшиеся с 1 июня, сообщили в Минтруде России.

«На текущий день выплаты уже осуществлены на 21 млн детей», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Отмечается, что получатели положительно оценили оперативность и удобство в предоставлении соцподдержки.

Уточняется, что от родителей не требуется отдельного заявления для получения выплаты, решение принимается на основе данных, имеющихся в Пенсионном фонде.

Ранее стало известно, что для выплат единовременных пособий на детей до 16 лет будет выделено более 270 млрд рублей.