В Минтруде прокомментировали новые выплаты в 10 тысяч рублей на детей
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«На текущий день выплаты уже осуществлены на 21 млн детей», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.
Отмечается, что получатели положительно оценили оперативность и удобство в предоставлении соцподдержки.
Уточняется, что от родителей не требуется отдельного заявления для получения выплаты, решение принимается на основе данных, имеющихся в Пенсионном фонде.
Ранее стало известно, что для выплат единовременных пособий на детей до 16 лет будет выделено более 270 млрд рублей.