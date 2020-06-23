Минтруд направит более 270 млрд рублей на пособия на детей до 16 лет

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Для выплат единовременных пособий на детей до 16 лет будет выделено более 270 млрд рублей, сообщили РИА Новости в Минтруде России.
Минтруд направит более 270 млрд рублей на пособия на детей до 16 лет
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Всего в нашей стране свыше 27 млн детей в возрасте до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено более 274 млрд рублей», — цитирует пресс-служба главу ведомства Антона Котякова.

Указанные средства будут направлены семьям на основании данных Пенсионного фонда России.

При этом если родители ещё не подали заявления на получение положенных на детей выплат, они смогут это сделать до 1 октября. В таком случае все выплаты будут перечислены им единовременно.

В Минтруде также напомнили, что пособие на детей не облагается налогом.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ещё одной единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.

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