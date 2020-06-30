СК начал проверку после гибели людей при пожаре в Амурской области

Следователи начали проверку в связи с гибелью пяти человек в результате возгорания в доме в Амурской области.

Об этом сообщает СУСК по региону.

«По факту гибели людей следственным отделом по городу Зея СУСК России по Амурской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в заявлении.

Уточняется, что следователями предварительно было установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, а также употребляли спиртные напитки.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и один пострадал в результате возгорания в жилом доме в Амурской области.