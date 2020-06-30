Пять человек погибли при пожаре в Амурской области

Пять человек погибли и один пострадал в результате возгорания в жилом доме в Амурской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Уточняется, что пожар произошёл в доме на улице Белоусова.

«Горит двухквартирный жилой дом на площади 100 кв. м. На месте происшествия пострадал один человек, погибли пятеро — трое мужчин и две женщины. Их личности устанавливаются», — отметили в ведомстве.

Ранее два человека погибли при пожаре в Саратовской области.

В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.