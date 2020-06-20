Два человека погибли при пожаре в Саратовской области

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Два человека погибли в результате возгорания в жилом доме в Саратовской области.
Два человека погибли при пожаре в Саратовской области
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«Проводится доследственная проверка по факту гибели двух женщин на пожаре в селе Розовка Краснокутского района», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, в частном доме в селе Розовка Краснокутского района проживала семья из трёх человек. Вечером 19 июня в вечернее время глава семьи лёг спать в летней кухне, а 45-летняя супруга и 23-летняя дочь остались дома. Ночью мужчина проснулся от запаха дыма.

«Выбежав на улицу, он увидел, что дом загорелся. В связи с тем, что дверь домовладения была заперта изнутри, оперативно получить доступ в жилище он не смог… Строение дома выгорело полностью, спасти женщин не удалось», — указали в ведомстве.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. 

В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.

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