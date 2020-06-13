Два ребёнка погибли при пожаре в Костромской области

Два ребёнка погибли при возгорании в частном доме в посёлке Маяке в Костромской области.

Об этом сообщает региональное отделение СК.

Уточняется, что родители и трое других детей сумели спастись.

«Родители с тремя детьми смогли эвакуироваться. Их шестилетняя дочь и четырёхлетний сын не успели покинуть помещение. В результате пожара дети погибли», — говорится в заявлении.

В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара в частном доме в посёлке Маяке Вохомского района Костромской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — указали в ведомстве.

В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.