В Петербурге завели дело по факту пожара с четырьмя погибшими
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
«Из материалов уголовного дела следует, что ночью 3 июня 2020 года после ликвидации пожара в квартире одного из домов, расположенных на Выборгском шоссе, были обнаружены тела хозяина квартиры, а также его знакомых — двух женщин и мужчины», — заявили в ведомстве.
Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на девятом этаже жилого дома.
В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.