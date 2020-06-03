В Петербурге завели дело по факту пожара с четырьмя погибшими

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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли четыре человека.
В Петербурге завели дело по факту пожара с четырьмя погибшими
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

«Из материалов уголовного дела следует, что ночью 3 июня 2020 года после ликвидации пожара в квартире одного из домов, расположенных на Выборгском шоссе, были обнаружены тела хозяина квартиры, а также его знакомых — двух женщин и мужчины», — заявили в ведомстве.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на девятом этаже жилого дома.

В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.

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