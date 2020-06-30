В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом
- © Ddp Images/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
Выявлено ещё 32 случая COVID-19. Общее число достигло 3260.
В инфекционных госпиталях проходят лечение 535 пациентов с пневмонией.
Всего выздоровели 2672 человека.
Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал заявление гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что на глобальном уровне распространение пандемии коронавируса ускоряется.