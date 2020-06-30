Иммунолог оценил возможные варианты работы школ в условиях пандемии

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Врач-иммунолог Михаил Костинов оценил возможные варианты работы школ в условиях пандемии.
Иммунолог оценил возможные варианты работы школ в условиях пандемии
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что взрослым с хроническими заболеваниями могут разрешить работать дистанционно.

Эксперт также не исключил, что учителям старшего возраста разрешат приходить в школы и детские учреждения, но предложат препараты для повышения иммунитета.

«Действовать будут мобильно и в реальном времени. Если учитель заболеет коронавирусом, в школе наверняка объявят карантин», — отметил Костинов.

Ранее заслуженный учитель России директор центра образования №109 города Москвы доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН оценил необходимость гибридного подхода в новом учебном году.

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