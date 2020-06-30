В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19

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По данным на утро вторника, 30 июня, в Севастополе было зарегистрировано шесть новых случаев COVID-19.
В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Всего коронавирусом заболели 235 человек. В настоящее время в стационарах находятся 44 пациента.

Также стало известно, что в Краснодарском крае подтверждено 60 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на региональный оперштаб.

«Общее число подтверждённых случаев коронавируса в крае составляет 5982. При этом 4705 пациентов уже выписаны с выздоровлением, в том числе 67 — за последние сутки. 76 скончались», — заявили в краевом Минздраве.

Ранее сообщалось, что в Карелии отменена обязательная самоизоляция для прибывающих из других регионов России.

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