В Карелии отменена самоизоляция для прибывающих из других регионов

В Карелии отменена обязательная самоизоляция для прибывающих из других регионов России.

Об этом сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава республики Артур Парфенчиков.

«Тем, кто приезжает в Карелию из других регионов, теперь не нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Распоряжение об этом подписал накануне. Да, Карелия стала одним из последних регионов, где отменяется эта мера. Но, как уже сказал сегодня на прямой линии, безусловно, режим самоизоляции сыграл огромную роль, позволив нам не допустить резкого подъёма заболеваемости», — написал он.

Парфенчиков добавил, что прибывающие в республику должны будут сообщить о своём визите на горячую линию Минздрава.

Ранее Парфенчиков рассказал о работе по борьбе с COVID-19.