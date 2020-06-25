В Карелии рассказали о работе по борьбе с COVID-19

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о работе по борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает Karelinform.ru.

Во время выступления на заседании регионального заксобрания Парфенчиков отметил, что в бюджете на 2020 год дополнительно предусмотрено 3,4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, поддержку предпринимательства и социально уязвимых категорий населения.

Что касается итогов 2019 года, то глава региона заявил о росте налоговых и неналоговых доходов. Номинальная и реальная заработная плата выросла на 9% и 4,5% соответственно.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки коронавирус в России выявили у 7,1 тыс. человек.