В Карелии рассказали о работе по борьбе с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает Karelinform.ru.
Во время выступления на заседании регионального заксобрания Парфенчиков отметил, что в бюджете на 2020 год дополнительно предусмотрено 3,4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, поддержку предпринимательства и социально уязвимых категорий населения.
Что касается итогов 2019 года, то глава региона заявил о росте налоговых и неналоговых доходов. Номинальная и реальная заработная плата выросла на 9% и 4,5% соответственно.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки коронавирус в России выявили у 7,1 тыс. человек.