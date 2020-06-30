Минприроды намерено вдвое увеличить штрафы за экологические нарушения

Пресс-служба Минприроды России заявила, что ведомство намерено добиться увеличения штрафов за нарушение экологического законодательства вдвое до конца 2020 года.

«Министерство выступило с инициативой об увеличении административных штрафов за нарушение экологического законодательства вдвое. Соответствующие предложения уже направлены в Минюст», — цитирует сообщение министерства ТАСС.

Ожидается, что в случае одобрения инициативы Минюстом уже в четвёртом квартале 2020 года штрафы будут изменены.

Уточняется, что штрафы будут увеличены, в частности, за несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, порчу земель.

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