Минприроды намерено вдвое увеличить штрафы за экологические нарушения

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Пресс-служба Минприроды России заявила, что ведомство намерено добиться увеличения штрафов за нарушение экологического законодательства вдвое до конца 2020 года.
Минприроды намерено вдвое увеличить штрафы за экологические нарушения
  • РИА Новости

«Министерство выступило с инициативой об увеличении административных штрафов за нарушение экологического законодательства вдвое. Соответствующие предложения уже направлены в Минюст», — цитирует сообщение министерства ТАСС.

Ожидается, что в случае одобрения инициативы Минюстом уже в четвёртом квартале 2020 года штрафы будут изменены.

Уточняется, что штрафы будут увеличены, в частности, за несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, порчу земель.

Ранее в МЧС сообщали, что на территории Талнахской обогатительной фабрики в Норильске произошла утечка неустановленной жидкости в тундровую зону. Уточнялось, что есть угроза попадания стоков в реку Хараелах.

22 июня в Якутии завели уголовное дело по факту утечки топлива с дизельной электростанции в селе Аргахтах.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м.

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