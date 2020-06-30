«Росконтроль» отчитался о проверке отечественного кваса
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform.
Специалисты изучили образцы шести производителей. Наивысшую оценку получил напиток торговой марки «Очаковский».
Продукция брендов «Русский дар» и «Вятский» также признана соответствующей требованиям ГОСТа.
Замечания получили образцы брендов «Суздальские напитки» и «Останкинский».
Напиток бренда «Русский» был дисквалифицирован, поскольку имел нетипичный для кваса вкус, передаёт ФАН.
Как отметили эксперты, продукция всех шести марок безопасна.
Ранее сообщалось, что «Росконтроль» проверил качество яиц.