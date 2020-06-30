«Росконтроль» отчитался о проверке отечественного кваса

Короткая ссылка
Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» отчитался о проверке качества отечественного кваса.
«Росконтроль» отчитался о проверке отечественного кваса
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform.

Специалисты изучили образцы шести производителей. Наивысшую оценку получил напиток торговой марки «Очаковский».

Продукция брендов «Русский дар» и «Вятский» также признана соответствующей требованиям ГОСТа.

Замечания получили образцы брендов «Суздальские напитки» и «Останкинский».

Напиток бренда «Русский» был дисквалифицирован, поскольку имел нетипичный для кваса вкус, передаёт ФАН.

Как отметили эксперты, продукция всех шести марок безопасна.

Ранее сообщалось, что «Росконтроль» проверил качество яиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить